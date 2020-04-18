Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı, Zümrüdüanka dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 18 Nisan 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:45 Savaş Vadisi
FOX TV YAYIN AKIŞI
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Mucize Doktor
23:00 Tolgshow
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:45 Star Haber
20:00 Dizi
23:30 Güzel Köylü
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Kanal D Haber
20:00 Gol Kralı
23:45 Beyaz Show
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Hercai
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:10 Ev Yapımı
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
TV8 YAYIN AKIŞI
19:00 Sinema
20:00 Survivor-Ünlüler Gönüllüler
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