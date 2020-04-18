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Yayın akışı 18 Nisan Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV, TRT 1 yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 18 Nisan 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı, Zümrüdüanka dizileri yayınlanıyor. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında bazı dizilerin çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte, Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV, TRT 1 yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı, Zümrüdüanka dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 18 Nisan 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:45 Savaş Vadisi

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Gülbin Tosun
20:00 Mucize Doktor
23:00 Tolgshow

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:45 Star Haber
20:00 Dizi
23:30 Güzel Köylü

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Haber
20:00 Gol Kralı
23:45 Beyaz Show

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Hercai
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:10 Ev Yapımı
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim

TV8 YAYIN AKIŞI

19:00 Sinema
20:00 Survivor-Ünlüler Gönüllüler

 

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