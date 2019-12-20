Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Arka Sokaklar, Ferhat ile Şirin, Hercai ve Payitaht dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye yarışa dahil olacak. Kanalların 20 Aralık Cuma yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16.00 Yeni Gelin (tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)
23.15 Kurtuluş Günü Felaketi (yabancı sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
16.45 Sevdim Seni Bir Kere (yeni bölüm)
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı (tekrar)
23.45 Çocuk (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
16.15 Arka Sokaklar (tekrar)
18.45 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
00.15 Azize (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Hercai (yeni bölüm)
00.20 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada (yeni bölüm)
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Ferhat ile Şirin (yeni bölüm)
23.30 Savaşçı (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.15 İncir Ağacı (yeni bölüm)
17.15 Seksenler (yeni bölüm)
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Payitaht "Abdülhamid" (yeni bölüm)
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (yeni bölüm)
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