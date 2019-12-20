Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Arka Sokaklar, Ferhat ile Şirin, Hercai ve Payitaht dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye yarışa dahil olacak. Kanalların 20 Aralık Cuma yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16.00 Yeni Gelin (tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)

23.15 Kurtuluş Günü Felaketi (yabancı sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.45 Sevdim Seni Bir Kere (yeni bölüm)

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı (tekrar)

23.45 Çocuk (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.15 Arka Sokaklar (tekrar)

18.45 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar (yeni bölüm)

00.15 Azize (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Hercai (yeni bölüm)

00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada (yeni bölüm)

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Ferhat ile Şirin (yeni bölüm)

23.30 Savaşçı (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.15 İncir Ağacı (yeni bölüm)

17.15 Seksenler (yeni bölüm)

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Payitaht "Abdülhamid" (yeni bölüm)

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Doya Doya Moda (yeni bölüm)