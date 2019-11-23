Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Benim tatlı Yalanım, Her Yerde Sen, Kalk Gidelim ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise O ses Türkiye öne çıkıyor. Kanalların 23 Kasım Cumartesi yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Yalancı Yarim
15.00 Aşk Ağlatır (tekrar)
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)
00.15 Vay Arkadaş
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 ayı Paddington 2
15.15 Çocuk (tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Benim Tatlı Yalanım (yeni bölüm)
00.15 Çocuk (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Beşinci Tat (final)
14.45 Set Ekstra
15.00 Çok Güzel Hareketler 2
15.45 Azize (tekrar)
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Deliha
22.15 Deliha
00.30 Afili Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
16.00 Hercai
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.30 Ferhat ile Şirin (tekrar)
15.45 Yasak Elma (tekrar)
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Her Yerde Sen (final)
00.15 Ferhat ile Şirin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.20 Aileler Yarışıyor
15.20 1'de Bugün
15.30 Benim Adım Melek (tekrar)
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
00.15 Zaman Matinesi
TV8 YAYIN AKIŞI
13.45 MasterChef Türkiye (tekrar)
20.00 O Ses Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Eser Yenerler Show
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