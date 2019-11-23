Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Benim tatlı Yalanım, Her Yerde Sen, Kalk Gidelim ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise O ses Türkiye öne çıkıyor. Kanalların 23 Kasım Cumartesi yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Yalancı Yarim

15.00 Aşk Ağlatır (tekrar)

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)

00.15 Vay Arkadaş

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 ayı Paddington 2

15.15 Çocuk (tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Benim Tatlı Yalanım (yeni bölüm)

00.15 Çocuk (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Beşinci Tat (final)

14.45 Set Ekstra

15.00 Çok Güzel Hareketler 2

15.45 Azize (tekrar)

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Deliha

22.15 Deliha

00.30 Afili Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

16.00 Hercai

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Ferhat ile Şirin (tekrar)

15.45 Yasak Elma (tekrar)

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Her Yerde Sen (final)

00.15 Ferhat ile Şirin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Aileler Yarışıyor

15.20 1'de Bugün

15.30 Benim Adım Melek (tekrar)

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)

00.15 Zaman Matinesi

TV8 YAYIN AKIŞI

13.45 MasterChef Türkiye (tekrar)

20.00 O Ses Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Eser Yenerler Show