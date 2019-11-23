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Yayın akışı 23 Kasım 2019 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 23 Kasım 2019 yani bugün için araştırılıyor. Bugün çeşitli programların yanı sıra haftaiçi yayınlanan dizilerin tekrarı da ekranlarda olacak. Bu akşam ise yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar yer alacak. İşte televizyon kanallarının Cumartesi yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Benim tatlı Yalanım, Her Yerde Sen, Kalk Gidelim ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise O ses Türkiye öne çıkıyor. Kanalların 23 Kasım Cumartesi yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Yalancı Yarim
15.00 Aşk Ağlatır (tekrar)
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)
00.15 Vay Arkadaş

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 ayı Paddington 2
15.15 Çocuk (tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Benim Tatlı Yalanım (yeni bölüm)
00.15 Çocuk (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Beşinci Tat (final)
14.45 Set Ekstra
15.00 Çok Güzel Hareketler 2
15.45 Azize (tekrar)
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Deliha
22.15 Deliha
00.30 Afili Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
16.00 Hercai
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Ferhat ile Şirin (tekrar)
15.45 Yasak Elma (tekrar)
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Her Yerde Sen (final)
00.15 Ferhat ile Şirin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Aileler Yarışıyor
15.20 1'de Bugün
15.30 Benim Adım Melek (tekrar)
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
00.15 Zaman Matinesi

TV8 YAYIN AKIŞI

13.45 MasterChef Türkiye (tekrar)
20.00 O Ses Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Eser Yenerler Show

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