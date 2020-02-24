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Yayın akışı 24 Şubat Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 24 Şubat Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dizileri yer alacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX 24 Şubat Pazartesi yayın akışı...

Yayın akışı 24 Şubat Pazartesi

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 24 Şubat 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
00.15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'
00.15 Güvercin 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber
20.00 Zalim İstanbul 'Dizi'
00.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Vuslat 'Dizi'
00.15 Teuta Artık Burda Yaşamıyor 'Türk Filmi'

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