Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 'Türk Filmi'

21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.30 İçerde 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Kayseri Aslanı 'Türk Filmi'

22.00 Maskeli Beşler Irak 'Türk Filmi'

00.30 Kayseri Aslanı 'Türk Filmi'

02.00 Maskeli Beşler Irak 'Türk Filmi'

03.45 Temizlik Benim İşim (Tekrar)

05.30 Hayat Sevince Güzel

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İyi Aile Çocuğu 'Türk Filmi'

21.45 İyi Aile Çocuğu 'Türk Filmi'

23.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

05.10 Güzel Köylü 'Dizi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri

23.30 Çetin Ceviz 2 'Türk Filmi'

01.45 Çetin Ceviz 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.30 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Evde Bayram Konserleri Mahzar Alanson

21.00 Karlar Ülkesi 'Yabancı Film'

23.00 Ölümlü Dünya 'Yabancı Film'

03.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları 'Yabancı Film'

21.50 Tutunamayanlar Çevrimiçi 'Dizi'

23.35 Sosyete Şaban 'Türk Filmi'

01.35 Aslan Ailem 'Dizi'

03.45 Vefa Dediğin