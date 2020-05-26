Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 26 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 'Türk Filmi'
21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.30 İçerde 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Kayseri Aslanı 'Türk Filmi'
22.00 Maskeli Beşler Irak 'Türk Filmi'
00.30 Kayseri Aslanı 'Türk Filmi'
02.00 Maskeli Beşler Irak 'Türk Filmi'
03.45 Temizlik Benim İşim (Tekrar)
05.30 Hayat Sevince Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İyi Aile Çocuğu 'Türk Filmi'
21.45 İyi Aile Çocuğu 'Türk Filmi'
23.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
05.10 Güzel Köylü 'Dizi'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri
23.30 Çetin Ceviz 2 'Türk Filmi'
01.45 Çetin Ceviz 2 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.30 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Evde Bayram Konserleri Mahzar Alanson
21.00 Karlar Ülkesi 'Yabancı Film'
23.00 Ölümlü Dünya 'Yabancı Film'
03.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları 'Yabancı Film'
21.50 Tutunamayanlar Çevrimiçi 'Dizi'
23.35 Sosyete Şaban 'Türk Filmi'
01.35 Aslan Ailem 'Dizi'
03.45 Vefa Dediğin
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