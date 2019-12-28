Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Azize, Benim Tatlı Yalanım, Kalk Gidelim ve Kuzey Yıldızı dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise Kim Milyoner Olmak İster ve O Ses Türkiye yarışa dahil olacak. Kanalların 28 Aralık Cumartesi yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Hafta Sonu Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)
00.15 İşe Yaramazlar (yabancı sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Benim Tatlı Yalanım (final)
23.45 Altın (yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Azize (yeni bölüm)
23.45 Hekimoğlu (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster (yeni bölüm)
00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Kadın (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
00.15 Zaman Matinesi (Belgesel)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
20.00 MasterChef Türkiye (yarı final)
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
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