Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova, Ev Yapımı ve Mucize Doktor dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 28 Mayıs 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Korkusuz Korkak (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Mucize Doktor (tekrar)
23.30 Şevkat Yerimdar (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 GORA (yerli film)
22.45 KORA (yerli film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Mekanik 2: Suikast (yabancı film)
22.15 Taksi 5 (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kara Kule (yabancı film)
21.15 Stratton (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Ev Yapımı (yeni bölüm)
22.30 Soru Küpü
TV8 YAYIN AKIŞI
15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni yarışma)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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