Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor arasındaki yarışa gün değişikliği yapan Afili Aşk da katılıyor. Afili Aşk'ın 36. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 5 Mart 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Çukur (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)

23.45 Öğretmen (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Taşıyıcı: Son Hız (yabancı sinema)

21.45 Babil (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)

00.15 Baltık Canavarı (yabancı sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 3'te 3 Tarih

23.15 Serçelerin Şarkısı (yabancı sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

19.15 Oynat Bakalım (yeni bölüm)

20.00 El Değmemiş aşk (yerli sinema)

23.15 Eser Yenerler Show (yeni bölüm)