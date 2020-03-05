Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor arasındaki yarışa gün değişikliği yapan Afili Aşk da katılıyor. Afili Aşk'ın 36. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 5 Mart 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Çukur (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)
23.45 Öğretmen (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Taşıyıcı: Son Hız (yabancı sinema)
21.45 Babil (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)
00.15 Baltık Canavarı (yabancı sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.45 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 3'te 3 Tarih
23.15 Serçelerin Şarkısı (yabancı sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
19.15 Oynat Bakalım (yeni bölüm)
20.00 El Değmemiş aşk (yerli sinema)
23.15 Eser Yenerler Show (yeni bölüm)
YORUMLAR