Yayın akışı, kanalalrda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sevgili Geçmiş, Sen Anlat Karadeniz ve Kurşun dizileri reyting sırası için kıyasıya yarışıyor. Kanalların 6 Kasım Çarşamba yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Cici Babam
00:30 Çukur
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sevgili Geçmiş
23:00 Çocuk
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Afili Aşk
00:15 Zalim İstanbul - Özet
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Sen Anlat Karadeniz
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kurşun
TRT1 YAYIN AKIŞI
20:00 Benim Adım Melek
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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