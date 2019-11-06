Yayın akışı, kanalalrda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sevgili Geçmiş, Sen Anlat Karadeniz ve Kurşun dizileri reyting sırası için kıyasıya yarışıyor. Kanalların 6 Kasım Çarşamba yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Cici Babam

00:30 Çukur

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sevgili Geçmiş

23:00 Çocuk

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Afili Aşk

00:15 Zalim İstanbul - Özet

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Sen Anlat Karadeniz

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kurşun

TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye