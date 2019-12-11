Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Kuruluş Osman, Benim Adım Melek ve Afili Aşk dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise MasterChef Türkiye ve Yaparsın Aşkım yarışacak. Kanalların 11 Aralık Çarşamba yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (yerli sinema)
22.15 Geniş Aile: Yapıştır (yerli sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sihirbazlar Çetesi 2 (yabancı sinema)
22.45 Sihirbazlar Çetesi 2 (yabancı sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)
00.15 Azize (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)
00.20 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Kadın (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)
00.15 Şampiyon (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
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