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Yayın akışı 11 Aralık 2019 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 11 Aralık 2019 yani bugün için araştırılıyor. Bugün birçok iddialı dizinin yanında yarışma programları ve filmler de ekranlarda olacak. İşte televizyon kanallarının Çarşamba yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Kuruluş Osman, Benim Adım Melek ve Afili Aşk dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise MasterChef Türkiye ve Yaparsın Aşkım yarışacak. Kanalların 11 Aralık Çarşamba yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (yerli sinema)
22.15 Geniş Aile: Yapıştır (yerli sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Sihirbazlar Çetesi 2 (yabancı sinema)
22.45 Sihirbazlar Çetesi 2 (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber 
20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)
00.15 Azize (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)
00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Kadın (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)
00.15 Şampiyon (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)

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