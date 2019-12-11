Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Kuruluş Osman, Benim Adım Melek ve Afili Aşk dizilerinin rekabeti akşama damga vuracak. Programlar içinde ise MasterChef Türkiye ve Yaparsın Aşkım yarışacak. Kanalların 11 Aralık Çarşamba yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (yerli sinema)

22.15 Geniş Aile: Yapıştır (yerli sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sihirbazlar Çetesi 2 (yabancı sinema)

22.45 Sihirbazlar Çetesi 2 (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)

00.15 Azize (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)

00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Kadın (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)

00.15 Şampiyon (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)