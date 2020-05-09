Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 9 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 İçerde (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Askerde (yerli film)
22.30 Benimle Söyle
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Büyük Baskın (yabancı film)
22.15 Büyük Baskın (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Postacı (yerli film)
21.45 Sol Şerit (yerli film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kim Milyoner Olmak İster
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21.50 Dengi Dengine
TV8 YAYIN AKIŞI
14.15 O Ses Türkiye (kolaj)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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