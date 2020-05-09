Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 9 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 İçerde (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Askerde (yerli film)

22.30 Benimle Söyle

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Büyük Baskın (yabancı film)

22.15 Büyük Baskın (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Postacı (yerli film)

21.45 Sol Şerit (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber

18.30 Mesnevi'den Hikayeler

19.00 Kuşlara Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21.50 Dengi Dengine

TV8 YAYIN AKIŞI

14.15 O Ses Türkiye (kolaj)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)