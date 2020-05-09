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Yayın akışı 9 Mayıs Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 9 Mayıs 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka dizileri yayınlanıyor. Ancak bazı dizilerin corona virüs tedbirleri kapsamında çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte bu akşam (Cumartesi) Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, TRT 1, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 9 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 İçerde (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Askerde (yerli film)
22.30 Benimle Söyle

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Büyük Baskın (yabancı film)
22.15 Büyük Baskın (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Postacı (yerli film)
21.45 Sol Şerit (yerli film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21.50 Dengi Dengine

TV8 YAYIN AKIŞI

14.15 O Ses Türkiye (kolaj)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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