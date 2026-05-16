Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin YAYIN AKIŞI GÜNCEL | Bugün televizyonda neler var var? 16 Mayıs Cumartesi ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8, Star TV yayın akışı

        Yayın akışı güncel: 16 Mayıs 2026: Bugün televizyonda neler var?

        İzleyiciler 16 Mayıs Cumartesi günü ekran başına geçmeden önce yayın akışlarını araştırıyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "16 Mayıs Cumartesi hangi diziler yeni bölüm yayınlıyor?" soruları günün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 başta olmak üzere ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. İşte 16 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve akşam kuşağında öne çıkan yapımlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 11:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hafta sonu televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. 16 Mayıs 2026 Cumartesi akşamı, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve dikkat çeken programlar izleyicilere keyifli bir akşam sunmaya hazırlanıyor. Kanal Kanal güncel yayın akışını takip eden seyirciler, bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceğini sorguluyor. İşte 16 Mayıs 2026 Cumartesi TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:00 7 Evlat 2 Damat

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Köşeyi Dönen Adam

        14:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafa Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Delikanlı

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Güller ve Günahlar

        16:15 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        00:15 Eşref Rüya

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.28 İstiklal Marşı

        05.30 Yedi Numara

        06.20 Beni Böyle Sev

        08.40 Kod Adı Kırlangıç

        10.00 Hayallerinin Peşinde

        11.40 Cennetin Çocukları

        14.45 Teşkilat

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Benim Tatlı Yalanım

        11:00 Çirkin

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Sevdiğim Sensin

        19:00 Star Haber

        20:00 Bücür

        22:15 Bücür

        00:30 Çirkin

        03:00 İstanbullu Gelin

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07: 30 atv’de Hafta Sonu

        10: 00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

        11: 50 Kuruluş Orhan

        15: 15 A.B.İ.

        19: 00 atv Ana Haber

        20: 00 Hababam Sınıfı Askerde

        7

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        16:30 Survivor Panorama

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        8

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Memet Özer ile Mutfakta

        12.00 Kamera Arkası

        12.45 Halef: Köklerin Çağrısı

        15.45 Yeraltı

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Rüzgara Bırak

        22.00 Yeraltı

        ÖNERİLEN VİDEO

        TBMM'deki stajyerlere taciz davasında ara karar

        TBMM'deki stajyerlere taciz davasında ara karar verildi. Duruşma, 5 Haziran'a ertelendi. 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları