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Yayın ihalesi için komisyon oluşturuldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yayın ihalesi için bir komisyon oluşturdu ve yeni ihale araştırma ve işlemlerinin Kulüpler Birliği Vakfı'yla birlikte yürütülmesini kararlaştırdı

Yayın ihalesi için komisyon oluşturuldu
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Statüsü'nün 74. Maddesi'nin 9 ve 10. bentleri gereğince yeni yapılacak yayın ihalesi için bir komisyon oluşturulmasını ve yeni ihale araştırma ve işlemlerinin Kulüpler Birliği Vakfı'yla birlikte yürütülmesini kararlaştırdı.

Komisyonda TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen Ali Koç, Fatih Saraç, Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil yer aldı.

Türk futbolunun mevcut maddi sorunlarına çözüm olacak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefiyle Kulüpler Birliği Vakfı'yla birlikte oluşturulan komisyon ile mevcut durumun değerlendirilmesi, piyasa araştırmaları yapılması, şartnamenin hazırlanması ve ihalenin şeffaf bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor.

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