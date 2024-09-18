Karacasu'nun "Yaykın İnciri", ilk kez düzenlenen festivalle tanıtıldı
Aydın'ın Karacasu ilçesinin Yaykın İnciri'nin tanıtımı için festival düzenlendi. Yaykın Mahalle Muhtarlığı'nın Karacasu Belediyesi'nin desteği ile ilk kez gerçekleştirdiği festivalde, en iyi incir yetiştiricisi yarışması da düzenlendi
Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yaykın Mahallesi, bölgede yetiştirilen incirin tanıtımı amacıyla ilk kez festival düzenledi. Yaykın Mahalle Muhtarı Adem Özer ve Karacasu Belediye Meclis Üyesi Yücel Özefe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Yaykın İncir, Tarım, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali’ne Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ADÜ Karacasu MYO Müdürü Mehmet her iki belediyelerin başkan yardımcıları, meclis üyeleri, çevre mahallelerin muhtarları, Karacasu, Bozdoğan, Nazilli, Kale Ziraat Odası Başkanları, uzaktan ve yakından gelen davetliler ile mahalleli katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan festival köy meydanında açılış konuşmaları ile sürdü.
İlk kez düzenlenen festivalin en renkli bölümü olan en iyi incir yetiştiricisi yarışmasına 10 yarışmacı katıldı. Jüri üyelerinin tek tek tadına ve sunum şekline baktığı yarışmada en iyi incir yetiştiricisi Hamdi Yasin Özefe oldu. Yarışmada ikinciliği Zeynep Sare Akçay, üçüncülüğü ise Şakir Sert elde etti. Yarışmada dereceye girenlere ve katılımcılara para ödülü verildi. Tüm yarışmacılar kazandıkları ödüllerini, tanıtımın devam etmesi ve festivallerin sürmesi adına komiteye bağışlaması büyük alkış aldı.
Günün sonunda düzenlenen halk konserinde ise Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun sunumu ve şarkıları ile geceye eğlenceli bir başlangıç yapıldı. Yediden yetmişe herkesin büyük coşku yaşadığı halk konserinde İncir Yarışması'nda dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.
Yaykın Mahalle Muhtarı Adem Özer, yaptığı açılış konuşmasında ilk festivali gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek: "Türkiye'nin incir ve zeytin ekonomisine büyüt katkı sağlayan Mahallemizin 1. Yaykın İncir, Tarım, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali'ni gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu bizim ilk festivalimiz. Ama bundan sonraki senelerde Yaykın, Karacasu'nun parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Herkese emeklerinden ve katıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, Yaykın Mahallesi ile bağlarının çok sıkı olduğunu belirterek, "Bu güzel etkinlik bundan sonra da bizlerin sayesinde devam edecek. Bunları yaşatmak üzere Karacasu Belediye başkanına festivalin yapılması ve devamı için verdiği sözden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun. Hep beraber daha güzel günler ve nice festivaller yaşamak dileğiyle" diye konuştu.
Tanıtımların bölge ekonomisine katkısının çok büyük olduğunun altını çizen Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, "İlçemizin gelişmesi için büyük bir hevesle başladığımız bu güzel girişimlerin yapılması, ürünlerimizi, değerlerimizi tanıtmamız çok önemli. Bu girişim hepimize örnek olacak inşallah. Diğer mahallerimden de çok talep var. Karacasu için bunun onlara da örnek olacağını düşünüyorum. Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sunan ve katılım sağlayan tüm dostlarıma saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
Deniz Melek konseri ile son bulan festivale incirli dondurma ile katılarak, aynı zamanda hazırladığı birbirinden güzel incirli tatlıları yaklaşık 3 bin kişiye ikram eden Yaykın Mahallesinde bulunduğunu ifade eden Bozdoğanlı pasta işletmecisi Levent Balta şunları söyledi: "Karacasu'nun en değerli, en kaliteli ve en iyi inciri Yaykın’da yetiştiriliyor. İncir festivali ile ilgili yapılabilecek bazı tatlı türleri, pastalar ve dondurma yaparak katılım sağladık. Amacımız en önemli değerlerimiz arasında yer alan İncirimizi farklı sunumlarla daha da değer katmak ve tanıtmak. İnsanlara incirden neler yapılabilir, incirden nasıl ürün elde edilir, nasıl bir lezzet elde edilir diyerek güzel incirlerini en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını aradık. Sonuçta buraya gelen misafirleri en güzel şekilde misafir etmeye çalıştık. İncirli yaş pastası, incirli dondurması, bunun yanında incirli kekleri vb. gibi birçok ürünü tanıtmak için gelen misafirlere ikramda bulundurduk. Yaykın'ın güzel incirleri daha iyi nasıl değerlendirilebiliriz yani sadece kuru incir olarak değil sadece yaş incir olarak değil farklı tatları elimizden geldiğince tattırdık. İnşallah ilerleyen zamanda incirle yapılan dondurmanın patentini almak için çaba sarf edeceğiz."