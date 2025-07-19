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        Haberler Sağlık Yaz aylarında makyaja dikkat! | Sağlık Haberleri

        Yaz aylarında makyaja dikkat!

        Cildiye Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, yazın terlemelerden dolayı ciltte kuruluk oluştuğunu söyleyerek, "Yaz aylarında yapılan ağır makyajlar gözenekleri tıkayarak akne sorunlarına neden oluyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 19.07.2025 - 17:01
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        Yazın makyaja çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Cildiye Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, "Ağı makyaj cildin üzerinde bir tabaka oluşturur. Yaz aylarında da terlemelerimiz çok fazla oluyor. Böyle olduğu zaman ciltte komedon, akne dediğimiz cilt hastalıklarını daha sık görmekteyiz. Yazın terlememiz arttığı için su kaybımız da çok fazla. Ona bağlı olarak da esas siyah noktalarımız, gözeneklerimiz kapanıyor. Burada da akne ve komedon oluşumunu daha sık görüyoruz. O yüzden yaz aylarında belki özel günlerde makyajımızı yapabiliriz ama bunu çok da günlük uygulamamaya dikkat etmeliyiz" dedi.

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        Özel günlerde makyajın yapılabileceğini ancak ardından cilt temizliğine çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Koç, "Temizleyicilerle cildimizi temizleyip nemlendirmeye özen göstermeliyiz. Glikolik asitli, retinoik asitli, hyaluronik asitli bazı serumlarımız var. Bunlardan da özellikle glikolik asitli ve retinoik asitli serumlar, soyucu özelliği olan ürünleri sadece gece yatarken kullanmalıyız" diye konuştu.

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        Dr. Koç, hassasiyet varsa da yaz aylarında bu ürünlerin kullanılmasını çok önermediklerini dile getirerek, "Eğer bir sıkıntımız yoksa sadece gece yatarken kullanılabilir. Gündüzleri de güneş koruyucularına dikkat edilebilir. Bunun dışında da niacinamide var, hyaluronik asit var, azelaik asit var. Bunların güneşle etkileşiminde sıkıntı yok. Güneş koruyucularını kullandıkları müddette bu ürünleri de kullanabilirler" dedi.

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        Koç, yazın cilt sağlığı için nemlendirmenin önemli olduğunu söyleyerek, "Yazın terleme ile birlikte cildimiz kuruyor siyah noktalarımızla birlikte ve akne daha sık görülüyor. Böyle durumlarda akne tedavilerine başlamamız gerekebilir. Yazın özellikle güneş koruyucularımızı daha da arttırmalıyız. Kışın belki güneşe çok maruz kalmadığımız için koruyucuları daha az kullanabiliyoruz ama yaz aylarında bunu arttırmamız gerekiyor. Özellikle dış ortamdayken 2 saatte bir güneş koruyucumuzu kullanmalıyız. Güneş gözlüklerimizi, şapkamızı dikkatli kullanmaya çalışalım. Bunlar dışında da cilt nemlendirmeye çok dikkat edelim. Cilt tipimize göre de nemlendirici tercih etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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