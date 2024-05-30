Yaz geldi karlar erimedi

Coğrafi anlamda zorlu bir noktada çalışma yaptıklarını belirten iş makinesi operatörü Senar Dolaz, "Burası Çalyan-Feraşin yayla yolu. Yaklaşık 3 bin 200 rakımda çalışıyoruz. Haziran ayının başlarında vatandaşlarımız hayvanlarını yaylaya çıkarmaya başlıyorlar. Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Kırkgeçit Şantiye Şefliği olarak vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çalışma yapıyoruz. 2 iş makinesi ve 6 personelle iki gündür devam eden çalışmamızı bugün tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.