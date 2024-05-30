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        Yaz geldi karlar erimedi

        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz mevsimine günler kala Gürpınar ilçesindeki 3 bin 200 rakımlı Çalyan ve Feraşin yayla yolunda yer yer 5 metreyi bulan karları temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:04
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        Yaz mevsimine sayılı günler kala ülke genelinde sıcaklıklar artarken Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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        3 bin 200 rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor.

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        Bölgede haziran ayında başlayacak olan yaylalara göç öncesinde yolları açan ekipler, vatandaşların daha rahat bir yolculuk yapması için çalışıyor.

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        Coğrafi anlamda zorlu bir noktada çalışma yaptıklarını belirten iş makinesi operatörü Senar Dolaz, "Burası Çalyan-Feraşin yayla yolu. Yaklaşık 3 bin 200 rakımda çalışıyoruz. Haziran ayının başlarında vatandaşlarımız hayvanlarını yaylaya çıkarmaya başlıyorlar. Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Kırkgeçit Şantiye Şefliği olarak vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çalışma yapıyoruz. 2 iş makinesi ve 6 personelle iki gündür devam eden çalışmamızı bugün tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

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        #van
        #kâr
        #yaz
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