Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nda önündeki otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes ile ilgili davada karar 12 Temmuz 2018’de çıkmıştı. Emrah Serbes, "bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne neden olmak"tan suçlanıyordu.



22.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Serbes hakkında 22.5 yıla kadar hapsi isteniyordu. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada karar çıktı. Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kazanın ardından suçu üstlenen Kenan doğru ise 1 yıl hapis cezası aldı. Doğru'nun cezası ertelendi.

Serbes'in avukatlarının itirazı üzerine dosyayı incelemeye alan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Serbes'in cezasını oy birliğiyle onadı.



NE OLMUŞTU?



Kaza, geçen yıl 22 Eylül'de saat 04.30 sularında, İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in yönetimindeki otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi. Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Behzat Ç., kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınması ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serbes, tutuklandı, Kenan Doğru ise tahliye edildi.