Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yazar Hanzade Özerten Urul, sahte içki kurbanı | Son dakika haberleri

        Yazar Hanzade Özerten Urul, sahte içki kurbanı

        Muğla Bodrum'da feci bir olay meydana geldi. İlçede sahte içkiden zehirlenen yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul, tedavi gördüğü hastanede 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 10:45 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazar Urul, sahte içki kurbanı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

        İHA'nın haberine göre geçtiğimiz 24 Ocak'ta Hanzade Özerten Urul (45) ile eşi Emre Urul (49) metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

        Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin metil alkolü Ankara’dan aldıkları belirlendi. Polis ekiplerince 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler Z.A.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Metin Urul, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilirken 9 ay yoğun bakımda tedavi gören Hanzade Özerten Urul, kurtarılamadı. Urul, Ortakent Mezarlığı’na defnedildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?