Asılacak Kadın, Bir Cinayet Romanı ve daha pek çok kitabın usta yazarı Pınar Kür 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yekta Kopan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak."

Pınar Kür’e veda ettik.

Edebiyatımızın büyük kaybı…



Başımız sağ olsun. Başta oğlu @emrahkolukisa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak. pic.twitter.com/wSbByiWw3X — Yekta Kopan (@yektakopan) July 15, 2025

PINAR KÜR HAKKINDA...

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür ile Fransızca ve matematik öğretmeni Bahram Kür'ün kızı olan yazar, 15 Nisan 1943'te Bursa'da dünyaya geldi.

Liseyi Robert Kolejinde okuduktan sonra lisans eğitimini ABD'de Queens College ile Boğaziçi Üniversitesinde tamamlayan yazar, doktorasını Fransa'da Sorbon Üniversitesinde "Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda Gerçeklik ve Yanılsama" konusunda verdi.

Ankara'da 1971-1973 yıllarında Devlet Tiyatrolarında dramaturg olarak çalışan Kür, yazar oyuncu olarak tiyatroyla uğraştı, ardından hikaye yazdı. İlk öyküleri 1971'de Dost dergisinde yayımlanan yazarın, Cumhuriyet, Yazko Edebiyat, Hürriyet Gösteri ve Milliyet Sanat dergisinde yazı ve öyküleri yer aldı.

Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda İngilizce okutmanı olarak başlayan Kür, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.