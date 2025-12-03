Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Yazar T.M. Logan okurlarıyla buluştu

        Yazar T.M. Logan okurlarıyla buluştu

        Çağdaş İngiliz edebiyatının en güçlü gerilim yazarları arasında yer alan T.M. Logan, The Kitap Yayınları'nın davetlisi olarak İstanbul'da okurlarıyla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 00:04 Güncelleme: 03.12.2025 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazar T.M. Logan okurlarıyla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası çok satan yazar T.M. Logan, The Kitap Yayınları’nın davetlisi olarak İstanbul’da okurlarıyla buluştu. Aile sırları, güven, ihanet ve intikam temalarını sürükleyici bir dille işleyen Logan, dünya genelinde milyonlarca okuyucunun takip ettiği çağdaş İngiliz edebiyatının en güçlü gerilim yazarları arasında yer alıyor. Logan, söyleşide yazarlık yolculuğunu, ilham kaynaklarını ve karakterlerinin ardındaki psikolojik derinlikleri paylaştı.

        Okurlar, Logan’la yüz yüze tanışarak, kitaplarını imzalatma ve sorularını doğrudan yöneltme şansı yakaladı. Etkinlik boyunca yazar, ilham kaynaklarını ve romanlarındaki karakterlerin karmaşık psikolojik yapısını derinlemesine anlatarak, okurlarıyla samimi bir bağ kurdu.

        REKLAM

        “Yaratıcı yazım benim için doğal bir kaçış alanıydı”

        İstanbul’da olmak ve Türk okurlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden T.M Logan; “Çocukluğumdan beri hikayelere tutkuyla bağlıydım; yaratıcı yazım benim için her zaman doğal bir kaçış alanıydı. Ergenlik yıllarımda bir gün üzerinde adımın yazdığı bir kitabın yayımlanacağına dair belirsiz bir hayalim vardı ve bugün bu hayalin Türkiye’de okurlarla buluştuğunu görmek özel bir his” dedi.

        Gerilim ustasının doğuşu: Küçük bir rutinden küresel fenomene

        Gazetecilikten tam zamanlı yazarlığa uzanan yolculuğu boyunca her gün yalnızca birkaç yüz kelime yazmak için kendisine söz verdiğini anlatan Logan sözlerine şu şekilde devam etti; “Yıllar süren bu rutin, bir yayınlanmamış roman ve sayısız taslağın ardından ilk kitap anlaşmamla taçlandı. O günden bu yana yazmak hayatımın merkezinde. Romanlarımın televizyona uyarlanmış olmasını da büyük bir şans olarak görüyorum. Bir kitabımın daha dizi olmasını seçme hakkım olsa muhtemelen Kızım (The Daughter) derdim, çünkü hikâyeyle çok derin bir bağım var. Ya da belki Anne (The Mother), çünkü yazdığım en sürükleyici ve duygusal açıdan güçlü hikâyelerden biri olduğunu düşünüyorum.”

        Bir gazeteciden gerilim ustasına dönüşüm hikayesi; T.M. Logan

        Gazetecilik kariyerinden tam zamanlı yazarlığa geçiş yapan Logan’ın romanları yalnızca İngiltere’de 3 milyondan fazla satıldı ve 22 dile çevrildi. Romanlarından The Holiday ve The Catch, televizyona uyarlanarak büyük ilgi gördü; The Holiday, Richard & Judy Book Club seçkisinde de yer aldı. Türk okurları Logan’ı, kısa sürede çok satanlar listesine giren The Mother (Anne) romanıyla tanıdı. Yazarın yeni eserleri The Daughter (Kızım) ve The Dream Home (Rüya Ev) ise Kasım ayında The Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #The Kitap Yayınları
        #T.M. Logan
        #Kitap
        #roman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"