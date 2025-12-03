Yazar T.M. Logan okurlarıyla buluştu
Çağdaş İngiliz edebiyatının en güçlü gerilim yazarları arasında yer alan T.M. Logan, The Kitap Yayınları'nın davetlisi olarak İstanbul'da okurlarıyla buluştu
Uluslararası çok satan yazar T.M. Logan, The Kitap Yayınları’nın davetlisi olarak İstanbul’da okurlarıyla buluştu. Aile sırları, güven, ihanet ve intikam temalarını sürükleyici bir dille işleyen Logan, dünya genelinde milyonlarca okuyucunun takip ettiği çağdaş İngiliz edebiyatının en güçlü gerilim yazarları arasında yer alıyor. Logan, söyleşide yazarlık yolculuğunu, ilham kaynaklarını ve karakterlerinin ardındaki psikolojik derinlikleri paylaştı.
Okurlar, Logan’la yüz yüze tanışarak, kitaplarını imzalatma ve sorularını doğrudan yöneltme şansı yakaladı. Etkinlik boyunca yazar, ilham kaynaklarını ve romanlarındaki karakterlerin karmaşık psikolojik yapısını derinlemesine anlatarak, okurlarıyla samimi bir bağ kurdu.
“Yaratıcı yazım benim için doğal bir kaçış alanıydı”
İstanbul’da olmak ve Türk okurlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden T.M Logan; “Çocukluğumdan beri hikayelere tutkuyla bağlıydım; yaratıcı yazım benim için her zaman doğal bir kaçış alanıydı. Ergenlik yıllarımda bir gün üzerinde adımın yazdığı bir kitabın yayımlanacağına dair belirsiz bir hayalim vardı ve bugün bu hayalin Türkiye’de okurlarla buluştuğunu görmek özel bir his” dedi.
Gerilim ustasının doğuşu: Küçük bir rutinden küresel fenomene
Gazetecilikten tam zamanlı yazarlığa uzanan yolculuğu boyunca her gün yalnızca birkaç yüz kelime yazmak için kendisine söz verdiğini anlatan Logan sözlerine şu şekilde devam etti; “Yıllar süren bu rutin, bir yayınlanmamış roman ve sayısız taslağın ardından ilk kitap anlaşmamla taçlandı. O günden bu yana yazmak hayatımın merkezinde. Romanlarımın televizyona uyarlanmış olmasını da büyük bir şans olarak görüyorum. Bir kitabımın daha dizi olmasını seçme hakkım olsa muhtemelen Kızım (The Daughter) derdim, çünkü hikâyeyle çok derin bir bağım var. Ya da belki Anne (The Mother), çünkü yazdığım en sürükleyici ve duygusal açıdan güçlü hikâyelerden biri olduğunu düşünüyorum.”
Bir gazeteciden gerilim ustasına dönüşüm hikayesi; T.M. Logan
Gazetecilik kariyerinden tam zamanlı yazarlığa geçiş yapan Logan’ın romanları yalnızca İngiltere’de 3 milyondan fazla satıldı ve 22 dile çevrildi. Romanlarından The Holiday ve The Catch, televizyona uyarlanarak büyük ilgi gördü; The Holiday, Richard & Judy Book Club seçkisinde de yer aldı. Türk okurları Logan’ı, kısa sürede çok satanlar listesine giren The Mother (Anne) romanıyla tanıdı. Yazarın yeni eserleri The Daughter (Kızım) ve The Dream Home (Rüya Ev) ise Kasım ayında The Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.