Yazar T.M. Logan okurlarıyla buluştu

Uluslararası çok satan yazar T.M. Logan, The Kitap Yayınları’nın davetlisi olarak İstanbul’da okurlarıyla buluştu. Aile sırları, güven, ihanet ve intikam temalarını sürükleyici bir dille işleyen Logan, dünya genelinde milyonlarca okuyucunun takip ettiği çağdaş İngiliz edebiyatının en güçlü gerilim yazarları arasında yer alıyor. Logan, söyleşide yazarlık yolculuğunu, ilham kaynaklarını ve karakterlerinin ardındaki psikolojik derinlikleri paylaştı.

Okurlar, Logan’la yüz yüze tanışarak, kitaplarını imzalatma ve sorularını doğrudan yöneltme şansı yakaladı. Etkinlik boyunca yazar, ilham kaynaklarını ve romanlarındaki karakterlerin karmaşık psikolojik yapısını derinlemesine anlatarak, okurlarıyla samimi bir bağ kurdu.

“Yaratıcı yazım benim için doğal bir kaçış alanıydı”

İstanbul’da olmak ve Türk okurlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden T.M Logan; “Çocukluğumdan beri hikayelere tutkuyla bağlıydım; yaratıcı yazım benim için her zaman doğal bir kaçış alanıydı. Ergenlik yıllarımda bir gün üzerinde adımın yazdığı bir kitabın yayımlanacağına dair belirsiz bir hayalim vardı ve bugün bu hayalin Türkiye’de okurlarla buluştuğunu görmek özel bir his” dedi.