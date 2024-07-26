Hayal Yayınları, sosyal medya hesabından yazar Afşar Timuçin'in vefatına ilişkin yaptığı açıklamada; "Birlikte çalışma imkânına eriştiğimiz değerli ağabeyimiz, yazar, şair, çevirmen ve filozof Afşar Timuçin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bulut Yayınları'ndan alınan bilgiye göre; 'Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz', 'Gece Gelen Eski Dost' ve 'Denizli Pencere' gibi öykü, şiir ve roman türünde eserleriyle tanınan Timuçin, 28 Temmuz Pazar günü Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedilecek.