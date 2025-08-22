Habertürk
        Yazılıkaya platosu nerede? Yazılıkaya platosu hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Türkiye'nin gizemli doğa ve tarih duraklarından biri olan Yazılıkaya Platosu, son dönemlerde merak edilen adreslerden biri haline geldi. Özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan görselleriyle dikkat çeken bu plato, hem doğal güzellikleri hem de tarihî izleriyle keşif tutkunlarını cezbediyor. Peki, Yazılıkaya Platosu nerede? Yazılıkaya Platosu hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Giriş: 22.08.2025 - 17:26 Güncelleme: 22.08.2025 - 17:26
        Yazılıkaya platosu nerede?
        Son yıllarda hem doğa gezginlerinin hem de tarih meraklılarının radarına giren Yazılıkaya Platosu, gizemini koruyan rotalardan biri olarak öne çıkıyor. Platonun adını duyan birçok kişi, bu eşsiz alanın coğrafi konumunu, hangi şehir sınırları içinde yer aldığını ve hangi bölgede keşfe açık olduğunu araştırıyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda Yazlıkaya Platosu hakkında merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

        YAZILIKAYA PLATOSU NEREDE?

        Eskişehir’in Han ilçesi sınırlarında yer alan Yazılıkaya Platosu, Anadolu’nun kalbinde saklı kalmış bir açık hava müzesi gibi. İç Anadolu’nun bozkır manzaraları içinde aniden yükselen bu doğal ve tarihi alan, ziyaretçilerini hem büyüleyici bir coğrafyayla hem de binlerce yıllık bir geçmişle buluşturuyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için adeta doğayla tarihin kol kola girdiği bir kaçış rotası.

        YAZILIKAYA PLATOSU HANGİ BÖLGEDE?

        Yazılıkaya, coğrafi olarak İç Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor. Bölge, Anadolu uygarlıklarının önemli kavşaklarından biri olmasıyla biliniyor. Frig Vadisi’nin bir parçası olan Yazılıkaya, yalnızca Eskişehir’in değil, Afyon ve Kütahya’yı da içine alan geniş bir kültürel mirasın en görkemli duraklarından biri. Bu açıdan bakıldığında, yalnızca tek bir noktadan değil, üç şehrin kesiştiği kültürel bir ağdan söz etmek mümkün.

        YAZILIKAYA PLATOSU KONUMU NEDİR?

        Plato, Eskişehir’in Han ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunuyor. Frig Vadisi’nin merkez noktalarından biri sayılan Yazılıkaya, 1.300 metrelik rakımıyla çevresine hâkim bir manzaraya sahip. Burada yalnızca doğanın geniş ufuklarını değil, aynı zamanda Frigler’den Osmanlı’ya uzanan katmanlı bir tarihin izlerini de görmek mümkün. Konumu itibarıyla, Eskişehir şehir merkezinden bir saatten kısa sürede ulaşılabiliyor, bu da günübirlik geziler için ideal kılıyor.

        YAZILIKAYA PLATOSU ÖZELLİKLERİ

        Yazılıkaya Platosu’nun en dikkat çekici özelliği, kaya anıtlarıyla bezeli eşsiz dokusu. En bilinen yapı, Frigler’in ana tanrıçası Kybele’ye adanmış anıtsal tapınak cephesi. Kaya üzerine işlenmiş geometrik desenler, bölgenin 3 bin yıla yaklaşan tarihine ışık tutuyor. Bunun yanı sıra plato, doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor: Volkanik kayaların şekillendirdiği benzersiz kaya oluşumları, geniş bozkır manzaraları ve gün batımında kızıllığa bürünen ufuk çizgisi, ziyaretçilerine kartpostallık bir deneyim sunuyor.

        Ayrıca bölgede yürüyüş parkurları ve trekking rotaları bulunuyor. Arkeolojiye ilgi duyanlar için kaya mezarları, tapınaklar ve kabartmalar ayrı bir keşif alanı yaratırken, fotoğraf tutkunları için de büyüleyici kadrajlar sunuyor.

        YAZILIKAYA PLATOSU NASIL GİDİLİR?

        Yazılıkaya Platosu’na ulaşım oldukça kolay. Eskişehir şehir merkezinden özel aracınızla yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla Han ilçesine, oradan da Yazılıkaya’ya ulaşabilirsiniz. Eğer toplu taşımayı tercih ediyorsanız, Eskişehir’den Han ilçesine düzenli minibüs seferleri mevcut. Han’a ulaştıktan sonra kısa bir taksi yolculuğu ile plato bölgesine gidebilirsiniz.

        Kendi aracınızla yolculuk yapıyorsanız, yol boyunca sizi Frig Vadisi’nin doğal güzellikleri karşılayacak. Yaz aylarında açık havada yapılan yolculuk keyif verici olsa da, kışın bölgeye gidecekler için dikkatli olmakta fayda var; çünkü yüksek rakımda hava koşulları daha sert olabiliyor.

        Önerilen bir başka seçenek ise tur şirketlerinin düzenlediği Frig Vadisi turları. Bu turlar, Yazılıkaya’yı diğer önemli noktalarla birlikte gezme fırsatı sunuyor. Hem ulaşım derdini ortadan kaldırıyor hem de profesyonel rehberler sayesinde tarihi ve kültürel detayları daha yakından öğrenme imkânı sağlıyor.

