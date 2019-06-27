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Havalar ısındı. Bakteriler çoğaldı ve gıda zehirlenmeleri artmaya başladı. Uzmanlar, yaz aylarında artan zehirlenme vakalarına karşı hem midye severleri hem de tavuk tüketenleri uyardı.

Uzmanlar, açıkta satılan midyelerin tüketiminin ölümcül sonuçlar doğuracağını söyledi. Gıda Mühendisi Fuat Tekneci, zehirlenmelerin özellikle de midye içinin hazırlanmasından kaynaklandığını belirterek, merdiven altı olarak tabir edilen denetimsiz, uygun olmayan yerlerde hazırlanan için bir de uygun olmayan koşullarda satıldığında zehirlenmelerin meydana çıkabileceğini söyledi.

Tekneci, "Ne zaman üretildi, ne zamandır o tezgahta kaldı bunların hiçbirini bilmiyoruz. Mikroorganizmanın üremesi için en uygun sıcaklık ortamları 30 ila 40 derece arasındadır. Yazın hava koşullarından ötürü bu sıcaklık sağlanacağından zehirlenmeler artacaktır.

"YAZ AYLARINDA DONDURULMUŞ TAVUK TÜKETİLMELİ"

En çok tercih edilen gıdalardan biri de tavuk döner. Uzmanlar, sıcak altında bekleyen tavukta da hızla bakteri ürediğini belirtti.

Tekneci, "-18 derecede muhafaza edilmez de normal sıcaklıklarda muhafaza edilirse yoğun bir şekilde mikrobiyal üreme meydana gelir. Tavuk yenildiği zaman oradaki mikroorganizmaları da ya da ürettiği toksinleri de vücudunuza alıyorsunuz. Böylece zehirlenme oluyor" açıklamasında bulundu.

Bu nedenle gıda mühendisleri, yaz aylarında dondurulmuş tavukları öneriyor.