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YDS 2 ne zaman, hangi gün yapılacak? YDS'ye kaç gün kaldı? YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanıyor?

2021 Yabancı Dil Sınavı (YDS) 2 ile ilgili beklenen açıklama geldi. 20 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan sınavın tarihine ilişkin ÖSYM tarihi duyurdu. İşte hem YDS 2 hem de sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihler...

YDS 2 ne zaman, hangi gün yapılacak? YDS'ye kaç gün kaldı? YDS 2 sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 YDS 2 sınav günü açıklandı. Peki YDS ne zaman ve hangi gün başlıyor?

2021 YDS TAKVİMİ

2021-YDS/2 sınavı 10 Ekim'de saat 10:15'te düzenlenecek.

Sınavın sonuçları ise 2 Kasım'da internet üzerinden duyurulacak.

2021 YILINDA YAPILACAK DİĞER OTURUMLARININ TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

YDS HAKKINDA

Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 150 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.

İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

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