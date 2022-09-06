ÖSYM tarafından 23 Ekim'de düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları alınmaya başladı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak sınav için başvuru tarihleri ve ücretleri merak ediliyor. Başvuruyu tamamlamak için ücretin yatırılması gerekiyor. Peki, YDS/2 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 YDS başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar…