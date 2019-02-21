YDS geç başvuru nasıl yapılır? YDS geç başvuru saat kaça kadar açık? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'nin sınav takviminde verdiği başvuru süresi boyunca başvuru yapamayan adaylar, geç başvuru ile YDS'ye katılma hakkı kazanabilecekler.

YDS GEÇ BAŞVURU SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?

YDS sınav kılavuzunda belirtilen sınav ücretini, sadece internet bankacılığı üzerinden artırımsız olarak saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Öte yandan, YDS/1 geç başvuru ücreti 180 TL olarak belirlendi.

YDS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılır.

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.