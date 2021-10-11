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YDS ne zaman açıklanacak? YDS soru ve cevapları kitapçığı açıklandı! YDS sonuç tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 10 Ekim Pazar günü saat 10.15'te ÖSYM tarafından binlerde öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar YDS cevap anahtarını merak ediyor. ÖSYM 2021 takviminde YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte 2021 YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YDS ne zaman açıklanacak? YDS soru ve cevapları kitapçığı açıklandı! YDS sonuç tarihi

2021 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte YDS sorularına ve sonuçlarına dair detaylar…

YDS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

YDS sınavı dün 10.15'te başladı ve 12.45'te sona erdi. YDS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM şu duyuruyu yaptı; "10 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ekim 2021 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

YDS SORU VE CEVAPLARI KİTAPÇIĞI

2021 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını tarihi duyurdu. 2021 yılı takvimine göre, YDS/2 sonuçları 2 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. 18 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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