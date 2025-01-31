E YDS NE ZAMAN, SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

e-YDS yarın 4 ilde düzenlenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2) yarın yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 5 bin 267 adayın başvurduğu e-YDS 2025/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Sınavda 46 elektronik salon kullanılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

E-YDS 2025/2 (İNGİLİZCE): SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

1 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2025/2 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.