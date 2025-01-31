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        YDS ne zaman? E YDS giriş belgesi yayımlandı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2) yarın yapılacak. E yds sınavı için giriş belgeleri erişime açıldı. Sınavda 46 elektronik salon kullanılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:30
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        E YDS sınavı için giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 5 bin 267 adayın başvurduğu e-YDS 2025/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

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        E YDS NE ZAMAN, SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

        e-YDS yarın 4 ilde düzenlenecek

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2) yarın yapılacak.

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 5 bin 267 adayın başvurduğu e-YDS 2025/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

        Sınavda 46 elektronik salon kullanılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak

        Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

        E-YDS 2025/2 (İNGİLİZCE): SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

        1 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2025/2 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 31 Ocak 2025 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

        1 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2025/2 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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