YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2 sonuçları için gözler ÖSYM'de
ÖSYM tarafından YDS sonuçları açıklanacak. 16 Kasım'da gerçekleşen sınavın ardından YDS sonuçları sorgulanmaya başlandı. Testler Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Peki, 2025 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS/2 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 16 Kasım’da yapıldı. Sınav sonuçları, aralık ayında erişime açıldıktan sonra adaylar, sonuçlarını sadece ÖSYM'nin elektronik kanalları üzerinden öğrenebilecektir. İşte detaylar
YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2025-YDS/2 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak.
YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
2025-YDS/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10) için tıklayın