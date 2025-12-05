YDS/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı
16 Kasım tarihinde gerçekleşen YDS/2 sonuçları 5 Aralık bugün açıklandı. ÖSYM'nin sınav sonuçlarını yayınlamasının ardından adaylar, YDS/2 sınav sonucunu nasıl öğreneceğini araştırıyor. Peki YDS sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte 2025 YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı
YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI
16 Kasım’da gerçekleşen YDS/2 sınav sonuçları 5 Aralık bugün açıklandı. 180 dakika süren sınava toplam 107.746 aday başvurdu.
YDS/2 PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
YDS puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.
2025-YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025’te yapıldığı için adayların puanı 16 Kasım 2030 tarihine kadar geçerli olacak.
YDS/2 SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Adaylar, ÖSYM’nin sınav sonucu sorgulama ekranından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile girişi yaparak sonuçlara ulaşabilir.