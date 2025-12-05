Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! YDS/2 sonucuna nereden bakılır? ÖSYM YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı

        YDS/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı

        16 Kasım tarihinde gerçekleşen YDS/2 sonuçları 5 Aralık bugün açıklandı. ÖSYM'nin sınav sonuçlarını yayınlamasının ardından adaylar, YDS/2 sınav sonucunu nasıl öğreneceğini araştırıyor. Peki YDS sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte 2025 YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı

        Giriş: 05.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:38
        1

        100 binden fazla adayın başvuru yaptığı YDS/2 sınav sonuçları açıklandı. Yabancı dil alanında kariyer planı yapan adaylar sonuçlara nereden ulaşacağını merak ediyor. Peki YDS/2 sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte 2025 ÖSYM YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı

        2

        YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

        16 Kasım’da gerçekleşen YDS/2 sınav sonuçları 5 Aralık bugün açıklandı. 180 dakika süren sınava toplam 107.746 aday başvurdu.

        YDS/2 PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        YDS puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.

        2025-YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025’te yapıldığı için adayların puanı 16 Kasım 2030 tarihine kadar geçerli olacak.

        3

        YDS/2 SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        Adaylar, ÖSYM’nin sınav sonucu sorgulama ekranından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile girişi yaparak sonuçlara ulaşabilir.

        ÖSYM YDS/2 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

