YDUS sınavı başvuruları için son gün! YDUS 2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

YDUS/2 BAŞVURUSU İÇİN ADIMLAR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, YDUS başvuruları 4 Kasım 2024 tarihine kadar sürecek. Başvuru yapacak adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden veya ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve aynı zamanda ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilir.