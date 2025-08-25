Habertürk
Habertürk
        Yeğen vahşeti! Dayısını öldürüp metruk binaya gömdü!

        Yeğen vahşeti! Dayısını öldürüp metruk binaya gömdü!

        Çankırı'da, bir süredir haber alınamayan 41 yaşındaki Murat Aygen'in, yeğeni 28 yaşındaki E.Y. tarafından av tüfeği ile öldürülüp, cesedinin metruk bir eve gömüldüğü ortaya çıktı. E.Y., Ankara'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 14:22 Güncelleme: 25.08.2025 - 14:22
        Yeğen vahşeti! Dayısını öldürüp metruk binaya gömdü!
        Çankırı'da olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan E.Y. (28), Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i (41), 20 Ağustos'ta av tüfeği ile öldürdüğünü itiraf etti.

        GÖMDÜĞÜNÜ DE ANLATTI

        DHA'daki habere göre E.Y., cesedin köydeki metruk bir eve gömdüğünü belirtti. E.Y.'nin itirafı üzerine, ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Belirtilen adreste, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda, bir süredir haber alınamayan Aygen'in cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #ankara
        #Son dakika haberler
