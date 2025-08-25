Yeğen vahşeti! Dayısını öldürüp metruk binaya gömdü! Çankırı'da, bir süredir haber alınamayan 41 yaşındaki Murat Aygen'in, yeğeni 28 yaşındaki E.Y. tarafından av tüfeği ile öldürülüp, cesedinin metruk bir eve gömüldüğü ortaya çıktı. E.Y., Ankara'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.08.2025 - 14:22 Güncelleme: 25.08.2025 - 14:22 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL