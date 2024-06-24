Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!

Niğde'de olay, 21 Haziran akşamı merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana geldi. Akrabaların arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

YEĞENİNİN AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI DHA'da yer alan habere göre Nevzat Türk (60) tabancasını çıkarıp yeğeni Gökhan Türk (36) ile eşi Semiha (36) ve çocukları Gizem Nazife (17), Berat (13) ve Nurgül Türk’e (18) ateş etti.

KENDİSİNİ DE VURDU Semiha Türk, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Nevzat Türk, olayın ardından bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YEĞENİ VE AİLESİ HASTANEYE KALDIRILDI Gizem Nazife Türk. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Nevzat Türk'ün öldüğü belirlendi, yaralanan Gökhan ve Semiha Türk çifti ile çocukları hastaneye kaldırıldı.

ANNE KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ Ameliyata alınan yaralılardan Semiha Türk ve kızı Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işlemleri tamamlanan Nevzat Türk, Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk'ün cenazeleri, belde mezarlığına defnedildi.