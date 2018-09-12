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Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bağlı kırsal Karahallı Mahallesinde yaşayan 38 yaşındaki Dursun Özdemir, ailesine ait incir bahçelerinden elde ettikleri yaş incirleri cips yaparak ekonomik değer kazandırmayı başardı

12.09.2018 - 11:55 | Güncelleme: İHA

Taze incirden elde edilen incir cipsini Türkiye’de ilk kez 10 yıl önce kendisinin yaptığını ileri süren Özdemir, yeğenlerinin bakkaldan aldıkları çeşitli cipsleri tükettiğini, sağlık için oldukça faydalı olmasına rağmen bir türlü inciri sevdiremediği için cips yaparak bu işi başardığını söyledi. Kendisinin halen bekar olduğunu ancak yeğenlerini çok sevdiğini ifade eden Özdemir, sağlık için çok önemli olan taze ve kuru incirden çocukların yemesi gerektiğini, onların en çok sevdiği abur cubur olan cips şeklinde sunarak bunu başardığını dile getirdi.

Aydın’ın en güzel taze incirlerinden elde ettiği incir cipsini gelir kaynağı haline getiren girişimci, 10 yıldır iç piyasayla birlikte Dubai başta olmak üzere Suudi Arabistan, Almanya, Hollanda, Bosna-Hersek, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç ettiğini söyledi. Ailesi ve komşularının desteği ile ürettikleri incir cipsinin yanısıra incir kabuklarını kurutarak incir unu da elde eden girişimci Dursun Özdemir’in hedefi imalathane kurarak işini büyütmek ve daha fazla ihracat yapmak.

“İNCİRİ YEĞENLERİNE YEDİREBİLMEK İÇİN CİPS ŞEKLİNE GETİRDİM"

10 yıldır incir cipsi ürettiklerini ifade eden Dursun Özdemir; “Dünyanın en iyi en kaliteli İnciri Nazilli’de üretilmektedir. Yüksek rakımlı arazilerimizde ürettiğimiz bu kaliteli incirlerden bizlerde severek yiyoruz. Yeğenlerim ise daha önce incir yemiyordu. İnciri kesip cips haline getirerek kuruttuk. Bu sefer onların normal cips talebini bizim incir cipsi ile telafi etmeye başladık. Zamanla alıştılar. Ben de bu cipsi herkese yedirebilirim diyerek işe koyuldum. Önceleri yakın çevreme ve iç piyasaya sattığımız taze incirin dilimlenerek kurutulması ile elde edilmiş cipsleri yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin aracılığı ile tanıttık. Şimdi Almanya başta olmak üzere Danimarka, Polonya, Hollanda, Bosna-Hersek, Suudi Arabistan, Dubai gibi ülkelere ihraç etmeye başladık. Aracı ihracat firmaları sayesinde 10 yılda incir cipsimizi tanıttık. Bu işi Türkiye’de ilk başlatan benim. Ama maddi imkansızlıklar nedeniyle işimizi bir türlü büyütemiyoruz. Şu anda aile ve komşuların desteği ile yılda en fazla 3-3,5 ton inciri işleyebiliyoruz. Devlet desteği almak, Ar-Ge çalışması yapmak ve daha çok ürün işleyerek ihracatımızı artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“KABUĞUNDAN UN YAPILIYOR"

İncirden her türlü yararlanabildiklerini de ifade eden Özdemir, “Taze incirin dilimlenmesinden sonra kalan bazı kısımlarını kuruttuktan sonra öğütüp besin değeri oldukça yüksek un yapabiliyoruz. Ayrıca şu anda yüzde 30’una şeker ilave etmek suretiyle incir reçeli yapıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladığımızda ise hiç şeker kullanmadan reçel elde etmiş olacağız. Yöremizin kaliteli incirlerini katma değer kazandırarak değerlendirmek istiyoruz. Bu kaliteli incirlerden elde ettiğimiz incir cipslerinden mutlaka yediriniz” dedi.

 

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