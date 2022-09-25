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Canlıların ve nesnelerin içinde ne var?

Her zaman gördüğünüz canlıların veya nesnelerin içinde neler olabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte sosyal medyada paylaşılan ilginç kareler!

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  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Midyenin içinden çıkan minik bir yengeç.

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    "Yakaladığım balığın ağzından kerevit çıktı."

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Bal peteği tam ortadan ikiye ayrılınca gözüken manzara. 

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Bal arılarının yuva yaptığı ağaç ortadan ikiye bölünürse...

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Notilus adlı deniz canlısının içi bakın nasıl görünüyor...

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    İkiye ayrılan dondurma kutusu.

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Kaplumbağa kabuğunun iç kısmı. 

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Ammonit fosilinin içinden çıkan opal taşı. Ancak taş değerli değil elbette. 
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Elektrikli diş fırçasının içi bu şekilde görünüyor. 

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Kredi kartının iç kısmı...

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    İkiye bölünen tenis topu. 

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    AirPods kulaklığın kabının iç kısmı. 

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Kalça kemiği.

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Kiraz çekirdeğinin içi de bu şekilde duruyor. 

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    "1000 yıllık Buda heykeli tomografiyle tarandı. Heykelin içerisinde mumyalanmış bir keşiş olduğu ortaya çıktı."
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Zar eskidiğinde içinden çıkan yeni bir zar! 
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    "Köpeğim peluş kaktüsü parçaladı ancak içinden yeni bir peluş kaktüs çıktı."
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Portakalın içerisinden çıkan minik bir portakal! 
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    "Bahçedeki kurbağa heykelini kırdım. Heykelin içinde gitar çalan domuz heykeli buldum."
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    "Köpeğim Yoda'nın oyuncağını parçaladı ve içinden kalp çıktı."
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Kerestenin içerisinden çıkan golf topu.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Taşın içindeki başka bir taş. 
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Yumurtanın içerisinde görülen minik bir yumurta daha.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Ağaca saplanan eski mermiler...

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Kırılan topun içerisindeki minik toplar.

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    "Bu sabah elmayı ikiye böldüm ve içerisinde elma filizlerini gördüm."
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Portakalın içinde portakal...

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    "Kızımın bileziğinin mezuradan yapıldığını öğrendik."

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Satranç taşlarından kraliçenin içinden piyon çıkmış...

     
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    "Bıçağımın sapı kırıldı ve içinden aile fotoğrafı çıktı."
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Fukang göktaşı.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Eşek arısı yuvası.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Muz ağacının gövdesi.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Çıngıraklı yılanın çıngırağı.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    İnci...
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Eski tip hesaplama makinesi.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Kan ağlayan ağaç.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Kaplumbağa iskeleti.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Haşhaş.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Yeni Zelanda'da bir kaya.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Havai fişeğin içi.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Eğrelti otu.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Golden Gate Köprüsü'nün kabloları.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Denizaltı güç kablosu.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Tomografi makinesi.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Zippo çakmak.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Askeri tank.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Bowling topu.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Kirpi iskeleti.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Lale soğanları.
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Canon fotoğraf makinesi
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Mekanik hesap makinesi
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Kaktüs
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    El bombası
  • Yemeğinde fark edip paylaştı... Midyenin içinden çıktı

    Akordeon

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