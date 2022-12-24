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Canlıların ve nesnelerin içinde ne var?

Sosyal medyada, her zaman gördüğünüz canlıların veya nesnelerin içinde nelerin olduğunu gözler önüne seren paylaşımlar ilgi görüyor... İşte o ilginç kareler

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  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Eşek arısı yuvası.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Ağaca saplanan eski mermiler...

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    "Yakaladığım balığın ağzından kerevit çıktı."

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Muz ağacının gövdesi.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Bal peteği tam ortadan ikiye ayrılınca gözüken manzara. 

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Bal arılarının yuva yaptığı ağaç ortadan ikiye bölünürse...

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Notilus adlı deniz canlısının içi bakın nasıl görünüyor...

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    İkiye ayrılan dondurma kutusu.

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Kaplumbağa kabuğunun iç kısmı. 

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Ammonit fosilinin içinden çıkan opal taşı. Ancak taş değerli değil elbette. 
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Midyenin içinden çıkan minik bir yengeç.

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Elektrikli diş fırçasının içi bu şekilde görünüyor. 

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Kredi kartının iç kısmı...

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    İkiye bölünen tenis topu. 

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    AirPods kulaklığın kabının iç kısmı. 

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Kalça kemiği.

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Kiraz çekirdeğinin içi de bu şekilde duruyor. 

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Zar eskidiğinde içinden çıkan yeni bir zar! 
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    "Köpeğim peluş kaktüsü parçaladı ancak içinden yeni bir peluş kaktüs çıktı."
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Portakalın içerisinden çıkan minik bir portakal! 
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    "Bahçedeki kurbağa heykelini kırdım. Heykelin içinde gitar çalan domuz heykeli buldum."
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    "Köpeğim Yoda'nın oyuncağını parçaladı ve içinden kalp çıktı."
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Kerestenin içerisinden çıkan golf topu.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Taşın içindeki başka bir taş. 
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Yumurtanın içerisinde görülen minik bir yumurta daha.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Kırılan topun içerisindeki minik toplar.

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    "Bu sabah elmayı ikiye böldüm ve içerisinde elma filizlerini gördüm."
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Portakalın içinde portakal...

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    "Kızımın bileziğinin mezuradan yapıldığını öğrendik."

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Satranç taşlarından kraliçenin içinden piyon çıkmış...

     
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    "Bıçağımın sapı kırıldı ve içinden aile fotoğrafı çıktı."
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Fukang göktaşı.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Çıngıraklı yılanın çıngırağı.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    İnci...
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Eski tip hesaplama makinesi.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Kan ağlayan ağaç.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Kaplumbağa iskeleti.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Haşhaş.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Yeni Zelanda'da bir kaya.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Havai fişeğin içi.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Eğrelti otu.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Golden Gate Köprüsü'nün kabloları.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Denizaltı güç kablosu.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Tomografi makinesi.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Zippo çakmak.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Askeri tank.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Bowling topu.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Kirpi iskeleti.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Lale soğanları.
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Canon fotoğraf makinesi
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Mekanik hesap makinesi
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Kaktüs
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    El bombası
  • Tam ortadan ikiye ayrıldı! Sıra dışı manzara

    Akordeon

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