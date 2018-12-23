Kütahya'da yemek borusuna üç santimetre büyüklüğünde kemik kaçan vatandaş, yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.
İHA'nın haberine göre; kusma şikayeti ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Birimi'ne başvuran 60 yaşındaki F.E.'ye yapılan tetkikler sonucunda yabancı cisim takılma teşhisi konularak, endoskopik işlem ile tedavi edildi.
Hastanede görevli Gastroenteroloji uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Coşgun ve Dr. Öğretim üyesi Sami Evirgen’in birlikte yaptığı 1,5 saatlik endoskopi işlemiyle yabancı cisim çıkarıldı ve clips ile kapatıldıktan sonra, hasta üç gün içinde sağlığına kavuştu.
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Çoşgun, üç gün önce kemikli küçükbaş hayvan eti yeme sonrası boğazda takılma hissi gelişen 60 yaşındaki kadın hastanın ilk önce hikayesini dinlediklerini belirterek, "Gittiği sağlık kuruluşlarında çekilen grafilerde yabancı cisim radyoopak olmadığı için görülmemiş. Hasta 3 gün boyunca bu cisim ile yaşamını sürdürmüş ve bu esnada cisim yemek borusunda delinmeye yol açmış. Hasta bize başvurduğunda görüntülerle teşhisini koyduktan sonra hemen üst gis endoskopisi yapıldı ve üst sfinkteri geçer geçmez resimde görülen kemik izlendi. Yabancı cisimin yemek borusunu deldiği görüldü. Bu tür durumlar için kullanılan OTSC ile, toplamda 1.5 saatlik bir işlemden sonra perforasyon alanı endoskopik olarak kapatıldı. Böylece hastamızın yüksek riskli büyük bir operasyondan kurtulması sağlanmış oldu. Çok kısa bir süre sonra tamamen sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz. Halkımız bu konuda bilinçli olmalı ve iyice çiğnemeden ağzındaki gıdayı yutmamalı. Eğer boğazda böyle bir yutma sonrası batma hissi varsa en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz” dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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