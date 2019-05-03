Yemekteyiz'de 3 Mayıs Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onuru Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 3 Mayıs Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 3 MAYIS

Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Akın Bey'in evinde yapılacak. Müge Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 3 Mayıs Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

1. Gün - Ömer Akçay:

2. Gün - Melis Ümit Baş:

3. Gün - Ayten Uğur:

4. Gün - Dilan Güney:

5. Gün - Akın Uzunal: