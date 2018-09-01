Yemekteyiz 31 Ağustos'ta yayınlanan bölüm ile ekrana gelmişti. Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz programı hafta içi her gün izleyiciler ile buluşmaya devam ediyor. İşte Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi ve diğer yarışmacıların da aldığı puanlar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Birbirinden iddialı yarışmacılar yemeklerini misafirlere tattırarak en yüksek puanı almaya çalıştı. Birinci olarak 10 Bin TL'lik çekin sahibi olan isim toplam 30 puanla Eylem hanım oldu.

EYLEM ÖZTÜRK ALTUNSOY

Final akşamı yarışmacısı olan Eylem Öztürk Altunsoy 43 yaşında, evli, memleketi Sivas. Kurumsal İletişim Direktörü olan yarışmacı seyehat etmeyi, sinemaya gitmeyi, alışveriş yapmayı ve modayla ilgilenmeyi çok seviyor. Dost canlısı, insanlarla iyi iletişim kuran, konuşkan ve pozitif biri. Toplam 30 puan aldı.

Yarışma hakkında

Haftanın 5 günü yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor. Mutfakta kendisine güvenen 5 kişiden her biri, tam 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlıyor ve, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor. Beş yarışmacı menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyor. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar

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