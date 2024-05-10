Yemekteyiz kim kazandı sorusunun yanıtı haftanın final gününde belli oluyor. En yüksek puanı alarak birincilik sahibi olan yarışmacı 75 bin TL’lik büyük ödüle kavuşuyor. Programı sıkı takip edenler Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi, elenen ismi ve haftalık puan durumu