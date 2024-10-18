Yemekteyiz kim kazandı? 18 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki 18 Ekim Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz haftanın kazanında yüksek puanları toplayan yarışmacı birinci oluyor. Beş yarışmacıdan sadece biri birinci olurken büyük ödülüde kazanmış olarak haftayı kapatıyor. Peki, 18 Ekim 2024 Yemekteyiz kim kazandı, Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz birincisi henüz olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARA GELİYOR
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 18 Ekim 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıktı.