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        Haberler Bilgi Yaşam Yemekteyiz kim kazandı? 18 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülü kazanan isim kim?

        Yemekteyiz kim kazandı? 18 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kazanan isim kim?

        Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz 18 Nisan'da haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Her hafta Cuma günü haftanın birincisi belli oluyor. En fazla ödülün sahibi büyük ödüle kavuşuyor. Muhammed Keten, Ceylan Mumcu, Ayşe Özcan, Nejla Uludoğan, Kahraman Günel arasından sadece bir isim 150 bin TL'lik büyük ödüle sahip olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 18 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kazanan isim kim?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 13:00 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:00
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        Yemekteyiz birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 18 Nisan 2025 Cuma günü yayınlanan final bölümünde, haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli oluyor. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim, büyük ödül ile yarışmadan ayrılacak. İşte Yemekteyiz birincisi

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE 150 BİN TL'NİN SAHİBİ KİM OLDU?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftaki birinci program bitimine doğru belli olacak.

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Muhammed Keten

        Ceylan Mumcu

        3

        Ayşe Özcan

        Nejla Uludoğan

        Kahraman Günel

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