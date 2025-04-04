Yemekteyiz kim kazandı? 4 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde belli oluyor. Haftanın finalinde birinci olan isim 150 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 4 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?
Giriş: 04.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:44
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Yemekteyiz kazanan isim merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birinci olan isim haftanın finalinde belli olacak.
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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz birincisi program bitimine doğru belli olacak.
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ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR
Mehmet Bey
Yıldız Aykın
Esma Konuk
Deniz Hasanoğlu
Aybike Topuz
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