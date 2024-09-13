Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim?

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Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de 13 Eylül Cuma akşamı haftanın finali heyecanı yaşandı. Nur, Selahattin, İkbal, Özlem ve Gürkan bu haftanın yarışmacıları arasında yer aldı. Peki, 6 Eylül bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu