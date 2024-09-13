Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finaline gelindi. Büyük ödülü 150 bin TL'ye yükselen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü pek çok yarışmacı en yüksek puanı almak için yarışıyor. Peki, Yemekteyiz son bölümde kim kazandı, birinci kim oldu?
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de 13 Eylül Cuma akşamı haftanın finali heyecanı yaşandı. Nur, Selahattin, İkbal, Özlem ve Gürkan bu haftanın yarışmacıları arasında yer aldı. Peki, 6 Eylül bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 13 EYLÜL 2024
Yemekteyiz kazananı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Nur:
Özlem:
Selahattin:
İkbal:
Gürkan: