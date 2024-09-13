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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim?

        Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finaline gelindi. Büyük ödülü 150 bin TL'ye yükselen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü pek çok yarışmacı en yüksek puanı almak için yarışıyor. Peki, Yemekteyiz son bölümde kim kazandı, birinci kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:04
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        Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de 13 Eylül Cuma akşamı haftanın finali heyecanı yaşandı. Nur, Selahattin, İkbal, Özlem ve Gürkan bu haftanın yarışmacıları arasında yer aldı. Peki, 6 Eylül bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu

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        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 13 EYLÜL 2024

        Yemekteyiz kazananı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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        Nur:

        Özlem:

        Selahattin:

        İkbal:

        Gürkan:

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