Yemen'de hükümet destekli güçler Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladı

Yemen'de hükümet destekli Amalika Tugayları'nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Uluslararası Aden Havalimanı'nda güvenliği sağladığı bildirildi.

Hükümete yakın isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman Salih el-Mahrami'ye bağlı Amalika Tugayları, Uluslararası Aden Havalimanı'nda kontrolü ele alarak güvenliği sağladı." dedi.

Amalika Tugayları'ndan ya da havalimanını daha önce kontrol eden GGK'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAE destekli GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri, son birkaç yıldır Yemen'in geçici başkenti Aden ve çevresindeki vilayetlerde kontrolü elinde bulunduruyordu.

Suudi Arabistan’ın El-İhbariyye kanalı, Yemen Başkanlık Konseyine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri'nin Aden'e doğru hareket ettiğini duyurmuştu.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi ve aynı zaman da GGK Başkan Yardımcısı olan Mahrami, son gelişmelerin ardından, pozisyon değiştirerek Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'ye bağlılığını ilan etmişti.