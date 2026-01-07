Yemen'de hükümet destekli güçler Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladı
Yemen'de hükümet destekli Amalika Tugayları'nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Uluslararası Aden Havalimanı'nda güvenliği sağladığı bildirildi.
Hükümete yakın isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman Salih el-Mahrami'ye bağlı Amalika Tugayları, Uluslararası Aden Havalimanı'nda kontrolü ele alarak güvenliği sağladı." dedi.
Amalika Tugayları'ndan ya da havalimanını daha önce kontrol eden GGK'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
BAE destekli GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri, son birkaç yıldır Yemen'in geçici başkenti Aden ve çevresindeki vilayetlerde kontrolü elinde bulunduruyordu.
Suudi Arabistan’ın El-İhbariyye kanalı, Yemen Başkanlık Konseyine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri'nin Aden'e doğru hareket ettiğini duyurmuştu.
Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi ve aynı zaman da GGK Başkan Yardımcısı olan Mahrami, son gelişmelerin ardından, pozisyon değiştirerek Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'ye bağlılığını ilan etmişti.
Siyasi gözlemciler, ülkedeki güç dengesi ve kontrolün Alimi liderliğindeki Başkanlık Konseyi lehine değiştiğini gören Amalika Tugayları'nın, Vatan Kalkanı Güçleri'nin yanında saf tutmayı tercih ettiğine dikkati çekiyor.
GGK'YE AİT SİLAH DEPOLARI VURULDU
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun, Yemen'in Ed-Dali vilayetine düzenlediği hava saldırısında Güney Geçiş Konseyi'ne ait silah depolarını hedef aldığı bildirildi.
Yemen resmi devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki ed-Dali bölgesinde, Güney Geçiş Konseyine bağlı olduğu belirtilen silah depolarının patladığına ilişkin görüntüler yayımladı.
Patlamaların, Arap Koalisyonunun depoları hedef almasının ardından meydana geldiği bildirildi.
Haberde, Dali vilayetinin dağlık bir bölgesindeki silah depolarına düzenlenen hava saldırısı sonucu meydana gelen patlamalar ve yangınlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerin "Dali'ye GGK tarafından kaçak olarak sokulan silah ve mühimmat depolarının hedef alınması sonucu meydana gelen patlamalardan oluştuğu" ifade edildi.
Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Ed-Dali bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.