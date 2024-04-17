Yeni anayasa temasları başladı: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanlık Divan üyeleriyle bir araya geldi!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis Başkanlık Divan'ı üyeleri ile öğle yemeğinde buluştu. Yemeğin ana gündem maddesi yeni anayasa çalışmalar oldu. Kurtulmuş yeni anayasa ilişkin uzlaşı vurgusu yaptı.
Yeni anayasa çalışmalarına yönelik temaslar başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğini yaptığı öğle yemeğinde Meclis başkanvekilleri bir araya geldi.
Yemeğe başkanvekillerinden: Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, Sırrı Süreyya Önder katılırken İYİ Parti’den Meclis İdari Amiri Yasin Öztürk katıldı.
KURTULMUŞ'TAN YENİ ANAYASAYA İLİŞKİN UZLAŞI VURGUSU
Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasaya ilişkin uzlaşı vurgusu yaparak konsensüs sağlanması gerektiğini belirtti.
Yemekte ayrıca Cemil Çiçek’in Meclis Başkanlığı döneminde yapılan anayasa çalışmaları da değerlendirildi.
Kurtulmuş’un önümüzdeki günlerde de Meclis’te siyasi parti gruplarını ziyaret ederek yeni anayasa konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.