Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Yeni anayasa temasları başladı: TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin temsilcileriyle bir araya geldi!

        Yeni anayasa temasları başladı: TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin temsilcileriyle bir araya geldi!

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis Başkanlık Divan'ı üyeleri ile öğle yemeğinde buluştu. Yemeğin ana gündem maddesi yeni anayasa çalışmalar oldu. Kurtulmuş yeni anayasa ilişkin uzlaşı vurgusu yaptı

        Giriş: 17.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni anayasa temasları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni anayasa çalışmalarına yönelik temaslar başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğini yaptığı öğle yemeğinde Meclis başkanvekilleri bir araya geldi.

        Yemeğe başkanvekillerinden: Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, Sırrı Süreyya Önder katılırken İYİ Parti’den Meclis İdari Amiri Yasin Öztürk katıldı.

        KURTULMUŞ'TAN YENİ ANAYASAYA İLİŞKİN UZLAŞI VURGUSU

        Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasaya ilişkin uzlaşı vurgusu yaparak konsensüs sağlanması gerektiğini belirtti.

        Yemekte ayrıca Cemil Çiçek’in Meclis Başkanlığı döneminde yapılan anayasa çalışmaları da değerlendirildi.

        Kurtulmuş’un önümüzdeki günlerde de Meclis’te siyasi parti gruplarını ziyaret ederek yeni anayasa konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"