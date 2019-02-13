İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı nedeniyle hafta başında TBMM Başkanı Binali Yıldırım görevinden ayrılacak.



Bu kapsamda yeni başkanın ne zaman seçileceğine ilişkin takvim de kesinleşmiş.



Zaten yasa gereği TBMM Başkanı’nın boşalmasından sonra 5 gün içinde adayların başvurusu yapılıp, devamında da seçim turlarına geçilmesi gerekiyor.



AK Parti takvimi bu kuralı da dikkate alarak şekillendirmiş; 24 Şubat Pazar günü seçimin yapılmasına karar vermiş.



Adaylar konusunda isim çoktu ancak AK Parti grubunda ve yönetiminde kimin olacağına yönelik bir netlik yoktu.



AK Parti’de adaylık için öne çıkan isimler, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı…



MHP kulisine girdim, kimin olabileceğini sordum, “Kimi önerirlerse biz ona oy vermeye hazırız; kendi tercihlerine karışmayız…” dediler.



Konunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmede açılmadığının da altını özenle çizdiler.



Bu kez karşıma çıkan ilk CHP’liye tahminini sordum…



MHP’liler gibi ketum davranmadı, “Mustafa Şentop Başkanvekili olarak alıştı, onunla devam eder herhalde” demesin mi?



Bakalım kimin tahmini tutacak…