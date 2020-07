4- İkonik haritalar ve kökenlerinin tam listesi

Call of Duty: Mobile, önceki oyunlardakilerle aynı haritaları kullanıyor. Oyun, hayranların en sevdiği haritalardan olan Rust'ın yanı sıra Nuketown, Crossfire ve Standoff gibi efsaneleşmiş haritalar sunuyor. Haritaların ve "kökenlerinin" tam listesi ise şöyle:

Rust - Call of Duty: Modern Warfare 2, Crossfire - Call of Duty 4: Modern Warfare, Standoff - Call of Duty: Black Ops II, Crash - Call of Duty 4: Modern Warfare, Killhouse - Call of Duty 4: Modern Warfare (Tutorial),Firing Range - Call of Duty: Black Ops, Nuketown - Call of Duty 4: Modern Warfare, Takedown - Call of Duty: Black Ops (DLC),Battle Royale Map - Call of Duty: Black Ops IV