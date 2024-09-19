Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir? Ahmet Karakaya hayatı ve geçmişi Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Bu kapsamda; daha önce İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı olarak görev yapan Ahmet Karakaya, Bitlis Valisi olarak atandı. Peki, yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Ahmet Karakaya hayatı ve kariyeri...

Habertürk Giriş: 19.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:01 facebook

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