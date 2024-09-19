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        Haberler Bilgi Gündem Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ahmet Karakaya hayatı ve geçmişi

        Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir? Ahmet Karakaya hayatı ve geçmişi

        Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Bu kapsamda; daha önce İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı olarak görev yapan Ahmet Karakaya, Bitlis Valisi olarak atandı. Peki, yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Ahmet Karakaya hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:01
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        Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir?
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        AHMET KARAKAYA KİMDİR?

        1977 yılı Kastamonu- Taşköprü doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği'ne atandı.

        AHMET KARAYA KARİYERİ VE ÖNCEKİ GÖREVLERİ

        2002 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 9 ay süreyle İngiltere' nin Exeter Üniversitesine İngilizce Dil Kursu ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla gönderildi. 2009 yılında İngiltere'nin Portsmouth Üniversitesinde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.

        Kaymakam Ahmet Karakaya sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı;

        - Sinop İli Türkeli ve Erfelek Kaymakam Vekili (2001- 2002),

        - Konya İli Altınekin Kaymakam Vekili (2003),

        - Afyonkarahisar İli Çobanlar Kaymakamlığı (2004-2005),

        - Siirt ili Baykan Kaymakamlığı (2005-2007),

        - Artvin Vali Yardımcılığı (2007- 2011),

        - Balıkesir İli Savaştepe Kaymakamlığı (2011-2013),

        - Zonguldak ili Kozlu Kaymakamlığı (2013-2018). (Zonguldak Vali Yardımcılığı, Karaman Beldesi Belediye Başkan V. ve Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı),

        - Bursa İli Kestel Kaymakamlığı (2018- 2021).

        (Bursa Vali Yrd. V. - 2020).

        Son olarak, 19 Eylül 2024 tarihli resmi gazete kararına göre; Karakaya, Bitlis Valisi olarak atandı.

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